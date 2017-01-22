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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
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"Томь": на ливийских футболистах можно заработать в перспективе
Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов прокомментировал вызов двух ливийских футболистов на тренировочный сбор.
"Оба - молодые, на них можно заработать в перспективе. Есть большой спрос уже сейчас с Ближнего Востока, но пока парни хотят поиграть в Европе, засветиться. Регулярно участвовали в различных турнирах, в том числе против европейских сборных на молодежном уровне, оба с международным опытом", - цитирует Кудряшова ТАСС.
"Оба - молодые, на них можно заработать в перспективе. Есть большой спрос уже сейчас с Ближнего Востока, но пока парни хотят поиграть в Европе, засветиться. Регулярно участвовали в различных турнирах, в том числе против европейских сборных на молодежном уровне, оба с международным опытом", - цитирует Кудряшова ТАСС.
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