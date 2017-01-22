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"Томь": на ливийских футболистах можно заработать в перспективе

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов прокомментировал вызов двух ливийских футболистов на тренировочный сбор.

"Оба - молодые, на них можно заработать в перспективе. Есть большой спрос уже сейчас с Ближнего Востока, но пока парни хотят поиграть в Европе, засветиться. Регулярно участвовали в различных турнирах, в том числе против европейских сборных на молодежном уровне, оба с международным опытом", - цитирует Кудряшова ТАСС.
Теги: Томь
Сегодня, 20:45
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№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:05) #
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Томи уже не чего терять пусть пробуют дешева и сердито.
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:04) #
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Агенты Селюка ,только заработать Вам будет очень трудно у вас такой бардак что они сами скоро это поймут. Хотя людей из Ливии вы наверное можете облапошить, НО СЕЛЮК ОТРЕЖЕТ СЕБЕ БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ И ВСЁ БУДЕТ ПО КОНТРАКТУ,вам вперёд на вылет ...попрошайки Путинские.

В перспективе... ,во второй лиге,только наверное без тебя.Умный управленец.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 20:50) #
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Селюк подогнал?
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
китайцев надо было брать! правда, год-два назад...
Регистрация: 16.03.2010
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