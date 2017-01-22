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Виктор Гончаренко: очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о прошедшем тренировочном сборе и товарищеской игре против "Пяста" (2:0).

"Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему – наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20-25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 21:47
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