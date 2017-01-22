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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
Дмитрий Шляхтин: Павла Яковлева не будет в "Крыльях Советов"
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что самарский клуб не будет подписывать контракт с полузащитником Павлом Яковлевым.
"В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – "Спартак-2" и "Анжи". А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
"В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – "Спартак-2" и "Анжи". А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
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