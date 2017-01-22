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Дмитрий Шляхтин: Павла Яковлева не будет в "Крыльях Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что самарский клуб не будет подписывать контракт с полузащитником Павлом Яковлевым.

"В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – "Спартак-2" и "Анжи". А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Шляхтин Яковлев Крылья Советов
Сегодня, 22:02
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4
(0)
№4 Написал: скальп (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: боря888
В твой спартак скорее

малахольный,это ваш болельщик..
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
Болеет за:
«Зенит»



Цитата: боря888
В твой спартак скорее

joy


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Saveger
в Зенит возьмут

В твой спартак скорее
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:11) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
в Зенит возьмут
Регистрация: 16.03.2010
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