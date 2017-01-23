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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока
Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, как протекают переговоры о переходе нападающего московского "Динамо" Евгения Луценко.
"По ситуации с трансфером Евгения Луценко в "Арсенал" пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
"По ситуации с трансфером Евгения Луценко в "Арсенал" пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
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