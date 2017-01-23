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Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, как протекают переговоры о переходе нападающего московского "Динамо" Евгения Луценко.

"По ситуации с трансфером Евгения Луценко в "Арсенал" пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:30) #
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Данамо выходит в вышку а Арсенал вылетает какой смысл!?
Регистрация: 11.04.2016
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