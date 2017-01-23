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Далер Кузяев: у меня есть огромное желание выступать за сборную России

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев рассказал о командных и личных целях на сезон.

"Еврокубки? Нужно прежде всего учиться на своих ошибках. Ведь в прошлых двух сезонах мы также были близки к попаданию в зону еврокубков, но так в нее и не попали. Надеюсь, в нынешнем сезоне такого не повторится. Хотя впереди много выездных матчей, и будет крайне непросто удержать позиции. Но мы приложим все усилия и попытаемся набрать максимум очков, чтобы попасть в Лигу Европы.

У меня есть огромное желание выступать за сборную России. Но мои мысли сейчас в первую очередь о сборах с "Тереком". Как я уже говорил, сейчас очень важно набрать хорошие физические кондиции. А в сборную, конечно, хочет попасть любой. Думаю, если мы продолжим так же хорошо выступать, то не только у меня, но и у других игроков появится шанс обратить на себя внимание главного тренера национальной команды.

Мои слабости? Во-первых, нужно улучшить игру корпусом, а также прибавить в ударах по воротам. В целом нужно прибавлять во всех компонентах игры, мне есть куда расти. Но на игру корпусом и удары нужно сделать особый акцент. Хотелось бы завоевать с "Тереком" путевку в еврокубки. А перед собой ставлю цель как можно лучше играть, забивать как можно больше голов и сделать как можно больше голевых передач", - цитируют Кузяева "Известия".
Теги: Терек Сборная России
Сегодня, 16:14
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