Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о проявленном интересе красно-белых к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

"ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой. Именно здесь произошло становление футболиста. Я приветствую патриотизм, который проявил Марио. Для ЦСКА он является игроком основного состава. И это могло бы стать весомой потерей, прими он иное решение.

Фернандес мобильный, активный, может обострить атаку. На мой взгляд, Мариу универсален. Атакующие способности у него находятся на более высоком уровне, чем это необходимо футболисту обороны. Как защитник он допускает минимум просчетов.

Что касается "Спартака", не могу сказать, что у них все гладко. Явных проблем, конечно, нет, но отдельные позиции необходимо продублировать. Защитник им не помешает", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Теги: Бышовец ЦСКА Спартак Фернандес
Сегодня, 17:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.