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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Анатолий Бышовец: ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о проявленном интересе красно-белых к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.
"ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой. Именно здесь произошло становление футболиста. Я приветствую патриотизм, который проявил Марио. Для ЦСКА он является игроком основного состава. И это могло бы стать весомой потерей, прими он иное решение.
Фернандес мобильный, активный, может обострить атаку. На мой взгляд, Мариу универсален. Атакующие способности у него находятся на более высоком уровне, чем это необходимо футболисту обороны. Как защитник он допускает минимум просчетов.
Что касается "Спартака", не могу сказать, что у них все гладко. Явных проблем, конечно, нет, но отдельные позиции необходимо продублировать. Защитник им не помешает", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
"ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой. Именно здесь произошло становление футболиста. Я приветствую патриотизм, который проявил Марио. Для ЦСКА он является игроком основного состава. И это могло бы стать весомой потерей, прими он иное решение.
Фернандес мобильный, активный, может обострить атаку. На мой взгляд, Мариу универсален. Атакующие способности у него находятся на более высоком уровне, чем это необходимо футболисту обороны. Как защитник он допускает минимум просчетов.
Что касается "Спартака", не могу сказать, что у них все гладко. Явных проблем, конечно, нет, но отдельные позиции необходимо продублировать. Защитник им не помешает", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
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