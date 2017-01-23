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Виктор Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетил домашнюю арену клуба. Специалист сфотографировался с шарфом армейцев на фоне трибун "Арены ЦСКА".

"Виктор Михайлович, вы дома!" - гласит сообщение в официальном твиттере армейцев.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 19:03
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(1)
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (2)

fd65,
вашу молодёжку румыны опять на кукан натянули. Иди туда поплачь
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 19:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А че сразу не пустили? Или карантин проходил?
Регистрация: 3.12.2016
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