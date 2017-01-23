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Федор Смолов: заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выразил мнение, что футболисты незаслуженно получают такие большие деньги.

"В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате. Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек. Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен. Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!" - цитирует Смолова GQ.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 19:26
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(3)
№5 Написал: боря888 (Сегодня, 19:59) #
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Цитата: tiki
Веня Ерофеев
Ну так раздай в детские дома, хотя бы дольку
соглашусь
но там сидят такие же, как и футбольные функционеры и всякие агенты

Говори по русски - сидят воры взяточники
Никогда при путькине не появятся хорошие игроки, потому что вся его система построена на взятках
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заслуженно, но единицы на весь мир.
В футбольных странах, где телеправа стоят больших денег, то и зп должна быть выше, там где это "ни о чем", и зп должны быть "ни о чем",- в размере, пропорциональном заработанным ТВ.
Частный клуб, отдельная статья,вон Керимов вообще с ума сошёл, когда рулил в Анжи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:55) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Веня Ерофеев
Ну так раздай в детские дома, хотя бы дольку

соглашусь
но там сидят такие же, как и футбольные функционеры и всякие агенты
что там пилят, что там
там нужна либо отчетность и контроль, либо детям что-то дарить вещами и едой.хотя даже и игрушки забирают.
я просто помню как в детстве (года в 3) лежал в боксах (или как это называется в больнице..где изолируют)
в итоге после выписки родители спрашивают: ну как время проводил?как тебе новые игрушки?
на что от меня один ответ: какие игрушки?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну так раздай в детские дома, хотя бы дольку


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они даже разговаривать не могут нормально... "бабки". Потерянные поколения, ничего не могущие и не знающие. Даже не могут то, что за что им платят такие.....деньги!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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