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Василий Березуцкий: за 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что за всё время совместных тренировок он не видел, чтобы его партнёр по команде Сергей Игнашевич полностью не выполнил какое-либо упражнение.
"За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодёжи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
"За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодёжи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
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