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Василий Березуцкий: за 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что за всё время совместных тренировок он не видел, чтобы его партнёр по команде Сергей Игнашевич полностью не выполнил какое-либо упражнение.

"За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодёжи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
Теги: Березуцкий В. Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 20:00
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже

немножко?многие это "небольшую" разницу не могут преодолеть, к сожалению
хотя не очень понимаю, почему нельзя чуточку подтянуть нагрузки на более старших игроков в молодежке...что-то вроде дополнительных занятий


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Регистрация: 27.12.2010
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