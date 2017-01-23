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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Адриано Галлиани опроверг интерес "Милана" к Марио Фернандесу
Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани опроверг интерес клуба к защитнику российского ЦСКА Марио Фернандесу.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Милан" следит за игрой Фернандеса и может сделать предложение 29-летнему футболисту в случае ухода из команды защитника Маттиа Де Шильо. "Милан не интересуется Фернандесом", - цитирует Галлиани ТАСС.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Милан" следит за игрой Фернандеса и может сделать предложение 29-летнему футболисту в случае ухода из команды защитника Маттиа Де Шильо. "Милан не интересуется Фернандесом", - цитирует Галлиани ТАСС.
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