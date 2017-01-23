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Адриано Галлиани опроверг интерес "Милана" к Марио Фернандесу

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани опроверг интерес клуба к защитнику российского ЦСКА Марио Фернандесу.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Милан" следит за игрой Фернандеса и может сделать предложение 29-летнему футболисту в случае ухода из команды защитника Маттиа Де Шильо. "Милан не интересуется Фернандесом", - цитирует Галлиани ТАСС.
Теги: Галлиани Фернандес ЦСКА Милан
Сегодня, 20:35
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2
(1)
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
29 лет??? C xyялN ему 3 года припесали
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:56) #
  • -7
  •  (7)

У гинера остался один ликвид, и он пытается сейчас его впарить . Ищет лохов.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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