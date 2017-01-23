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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Футболисты "Спартака" провели тренировку на песке в Абу-Даби
В понедельник футболисты "Спартака" продолжали усердно трудиться на первом зарубежном сборе в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, информирует официальный сайт "красно-белых".
Сегодня после занятия в тренажерном зале каждая из двух групп отправилась на берег Гранд-канала, чтобы пролить как минимум столько же в упражнениях на песке. Когда перед вечерней тренировкой на зеленом газоне Массимо Каррера озвучил программу работы на ближайший час, все игроки дружно зааплодировали — предстоящее занятие целиком и полностью было посвящено упражнениям с мячом. Шла отработка техники и контроля мяча, расширялся тактический кругозор, а под занавес - игра на одной половине поля.
Тренировка полевых игроков не всегда совпадает с занятиями вратарей. Скажем, сегодня с утра Джанлука Риомми отправился с тремя подопечными на стадион «Шейх Зайд», где голкиперы трудились по своей программе. Так же, к слову, как и вечером — до тех пор пока не началась игра.
Одним из самых заинтересованных зрителей на тренировках команды является технический директор ФК «Спартак-Москва» Юхан Гераскин. Интересно, что в его планы входят и командировки на два последующих предсезонных сбора красно-белых.
Сегодня после занятия в тренажерном зале каждая из двух групп отправилась на берег Гранд-канала, чтобы пролить как минимум столько же в упражнениях на песке. Когда перед вечерней тренировкой на зеленом газоне Массимо Каррера озвучил программу работы на ближайший час, все игроки дружно зааплодировали — предстоящее занятие целиком и полностью было посвящено упражнениям с мячом. Шла отработка техники и контроля мяча, расширялся тактический кругозор, а под занавес - игра на одной половине поля.
Тренировка полевых игроков не всегда совпадает с занятиями вратарей. Скажем, сегодня с утра Джанлука Риомми отправился с тремя подопечными на стадион «Шейх Зайд», где голкиперы трудились по своей программе. Так же, к слову, как и вечером — до тех пор пока не началась игра.
Одним из самых заинтересованных зрителей на тренировках команды является технический директор ФК «Спартак-Москва» Юхан Гераскин. Интересно, что в его планы входят и командировки на два последующих предсезонных сбора красно-белых.
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