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Футболисты "Спартака" провели тренировку на песке в Абу-Даби

В понедельник футболисты "Спартака" продолжали усердно трудиться на первом зарубежном сборе в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, информирует официальный сайт "красно-белых".

Сегодня после занятия в тренажерном зале каждая из двух групп отправилась на берег Гранд-канала, чтобы пролить как минимум столько же в упражнениях на песке. Когда перед вечерней тренировкой на зеленом газоне Массимо Каррера озвучил программу работы на ближайший час, все игроки дружно зааплодировали — предстоящее занятие целиком и полностью было посвящено упражнениям с мячом. Шла отработка техники и контроля мяча, расширялся тактический кругозор, а под занавес - игра на одной половине поля.

Тренировка полевых игроков не всегда совпадает с занятиями вратарей. Скажем, сегодня с утра Джанлука Риомми отправился с тремя подопечными на стадион «Шейх Зайд», где голкиперы трудились по своей программе. Так же, к слову, как и вечером — до тех пор пока не началась игра.

Одним из самых заинтересованных зрителей на тренировках команды является технический директор ФК «Спартак-Москва» Юхан Гераскин. Интересно, что в его планы входят и командировки на два последующих предсезонных сбора красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 20:48
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10
(4)
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
ХК Спартак со времён Ржиги лишь пару раз проявил некие признаки жизни, а так это мертворождённый ребёнок и позор родителей.
Если решили возродить в своё время умершую команду, то надо делать это с мозгами и спонсорами. А так позорить славное прошлое - это преступление. Как в древней Спарте поступали с инвалидами? Лучше уж никак, чем как-нибудь.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Butcher (Сегодня, 21:56) #
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  •  (2)

Болельщики московского "Спартака" во время дерби с ЦСКА вывесили на фанатской трибуне несколько оскорбительных баннеров, посвященных хоккеистам "красно-белых".
Встреча регулярного чемпионата КХЛ проходит в понедельник на МСА "Лужники". По ходу третьего периода ЦСКА выигрывает со счетом 5:1.
Во втором периоде болельщики "Спартака" вывесили баннеры "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки" в адрес хоккеистов "красно-белых", однако вскоре они были сорваны сотрудниками полиции при сопротивлении болельщиков. Перед началом третьего периода на трибуне появился еще один баннер, уже нецензурного содержания, также посвященный игрокам "Спартака".
Накануне болельщики "красно-белых" приходили в раздевалку команды, где в крайне грубой форме пытались выяснить причину неудачного выступления клуба в нынешнем сезоне.
Регистрация: 20.12.2015
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
Цитата: sanyapytilin
Пока хоккеистов спарптака дрючат во все щели

Догадывался я - что ты дебил , но что б настолько !?

Может про шахматы , или шорт трек тут напишешь ? Хотя ты ведь до сих пор за гаражами в прятки играешь..

Где тут? Где пишут как мамаев с кокориным голубятся?
Что тут за цензура?
Или читать просто неприятно? А шахматы не командный вид спорта.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Butcher (Сегодня, 21:48) #
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oksva,
Да уж. В шайбу вас там Кони епут , а вы всё крепчаете laughing Шесть уже в авоське
Регистрация: 20.12.2015
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Пока хоккеистов спарптака дрючат во все щели

Догадывался я - что ты дебил , но что б настолько !?

Может про шахматы , или шорт трек тут напишешь ? Хотя ты ведь до сих пор за гаражами в прятки играешь..


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

Не, только спартак берет, но не кубок.

Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

А чемпионство спартака помнишь?


Вы мне скажите-напишите,кубок ваши брали или нет?

В принципе?)))
ЦСКА самый титулованный хоккейный клуб России.
ЦСКА самый титулованный баскетбольный клуб России.
В этих видах спорта вас и рядом нет и никогда не было.
ЦСКА - это спортивный бренд.
А что, Спартак. Клуб федунишки с неграми и хачами, где в основе нет ни одного воспитанника.
За что вы там болеете. Хоккейный спартак просто слили, как вещь...и для чего вернули? Ноги раздвигать?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

Не, только спартак берет, но не кубок.

Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

А чемпионство спартака помнишь?


Вы мне скажите-напишите,кубок ваши брали или нет?
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

Не, только спартак берет, но не кубок.

Цитата: Spartacus1971
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.

А чемпионство спартака помнишь?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Пока хоокеистов спарптака дрючат во все щели


Ну так хоккейный Спартак не такой богатый,а ваш ЦСКА взял кубок?Что-то я не помню.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:03) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Пока хоккеистов спарптака дрючат во все щели
Регистрация: 6.01.2006
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