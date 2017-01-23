Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:38
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Дмитрий Булыкин: думаю, Дзюба хочет поиграть в Европе
Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему потенциального трансфера нападающего Артема Дзюбы в Китай.
"Уезжать ли Дзюбе в Китай? Зависит от того, чего он хочет добиться в этой жизни. Если ему предложат большой контракт, он будет думать и пару ночей не спать. Но я думаю, что у него есть футбольный максимализм и он хочет уехать в какой-нибудь хороший клуб в Европе, а потом можно закончить карьеру в Китае. Если ты уедешь в Китай, и там что-то не сложится, обратно вернутся очень тяжело.
Переезд в Китай – понижение в классе? Сейчас столько народа поехало в Китай, класс явно подрастёрся. Там другой часовой пояс, не особо будут смотреть. Года два-три там всё будет только развиваться и не стоит пока футболистам, которые хотят о себе заявить в Европе, уезжать в Китай", – цитирует Булыкина "Спорт FM".
"Уезжать ли Дзюбе в Китай? Зависит от того, чего он хочет добиться в этой жизни. Если ему предложат большой контракт, он будет думать и пару ночей не спать. Но я думаю, что у него есть футбольный максимализм и он хочет уехать в какой-нибудь хороший клуб в Европе, а потом можно закончить карьеру в Китае. Если ты уедешь в Китай, и там что-то не сложится, обратно вернутся очень тяжело.
Переезд в Китай – понижение в классе? Сейчас столько народа поехало в Китай, класс явно подрастёрся. Там другой часовой пояс, не особо будут смотреть. Года два-три там всё будет только развиваться и не стоит пока футболистам, которые хотят о себе заявить в Европе, уезжать в Китай", – цитирует Булыкина "Спорт FM".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.