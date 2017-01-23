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Дмитрий Булыкин: думаю, Дзюба хочет поиграть в Европе

Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему потенциального трансфера нападающего Артема Дзюбы в Китай.

"Уезжать ли Дзюбе в Китай? Зависит от того, чего он хочет добиться в этой жизни. Если ему предложат большой контракт, он будет думать и пару ночей не спать. Но я думаю, что у него есть футбольный максимализм и он хочет уехать в какой-нибудь хороший клуб в Европе, а потом можно закончить карьеру в Китае. Если ты уедешь в Китай, и там что-то не сложится, обратно вернутся очень тяжело.

Переезд в Китай – понижение в классе? Сейчас столько народа поехало в Китай, класс явно подрастёрся. Там другой часовой пояс, не особо будут смотреть. Года два-три там всё будет только развиваться и не стоит пока футболистам, которые хотят о себе заявить в Европе, уезжать в Китай", – цитирует Булыкина "Спорт FM".
Теги: Булыкин Дзюба
Сегодня, 21:06
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№1 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:44) #
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да вы уже достали с этой Любашей че за персона такая уж отправьте ее поскорей куда нибудь
Регистрация: 4.08.2016
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