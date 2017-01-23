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Роман Шишкин может перейти в "Краснодар"

В зимнее трансферное окно защитник "Локомотива" Роман Шишкин может перейти в "Краснодар", информирует "Спорт-Экспресс".

29-летний защитник не поехал на первый сбор "Локо", оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны "Краснодара".
Теги: Шишкин Локомотив Краснодар
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Напомните, кто в Краснодаре по краям обороны. Просто не помню, и по этому оценить не могу. Навскидку, Шишкин сейчас минимум выше среднего, где-то на уровне Ещенко. А к нему у Спартака претензий нет. А если еще и цена неплохая, поздравляю соседей. А Локомотив поздравить не могу, при любой цене. Если конечно это не утка.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
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