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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Игроки "Кубани" попросили Мутко найти средства для функционирования команды
Футболисты "Кубани" написали письмо вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Игроки краснодарской команды пожаловались на задержки по зарплате и плачевное финансовое состояние клуба.
В письме указывается, что футболисты не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев. Игроки просят Мутко и Кондратьева найти средства для дальнейшего функционирования команды. В случае если финансовые проблемы "Кубани" не будут решены в ближайшее время, команда готова бойкотировать тренировки и матчи.
"Чемпионат.сом"
В письме указывается, что футболисты не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев. Игроки просят Мутко и Кондратьева найти средства для дальнейшего функционирования команды. В случае если финансовые проблемы "Кубани" не будут решены в ближайшее время, команда готова бойкотировать тренировки и матчи.
"Чемпионат.сом"
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