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Игроки "Кубани" попросили Мутко найти средства для функционирования команды

Футболисты "Кубани" написали письмо вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Игроки краснодарской команды пожаловались на задержки по зарплате и плачевное финансовое состояние клуба.

В письме указывается, что футболисты не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев. Игроки просят Мутко и Кондратьева найти средства для дальнейшего функционирования команды. В случае если финансовые проблемы "Кубани" не будут решены в ближайшее время, команда готова бойкотировать тренировки и матчи.

Игроки "Кубани" попросили Мутко найти средства для функционирования команды

"Чемпионат.сом"
Теги: Кубань Мутко
Сегодня, 21:23
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5
(0)
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (2)

Нашли кому писать..., пустое это... Спросите паралимпийцев и легкоатлетов...(
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:53) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
а чего ж федунка не подписал?

какая именно роль у Федуна в развале футболе в России?
Частный клуб - содержится на частные деньги.
Плюс спонсировал сборную неоднократно из своих личных.
Постов в РФС и прочих околофутбольных структурах не занимал и не занимает, в отличии от Гинера.
Какие вопросы к Федуну?
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: nami-sv
Это какой-то пистец..Довели футбол до ручки мудки,фурсы,гнидер,прядкин и другие жучки.

а чего ж федунка не подписал?он там тоже имеет роль.как и любой в футболе.
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это какой-то пистец..Довели футбол до ручки мудки,фурсы,гнидер,прядкин и другие жучки.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: mustang (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
не туда пишите
пишите вове .у нас в россгосужасе так команды решают свои финансовые проблемы smiley
Регистрация: 23.12.2015
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