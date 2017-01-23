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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Нелля Еременко: Рома закончит карьеру? Не та фамилия!
Мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко Нелля рассказала, как дела у ее сына.
– Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.
– У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму. Сейчас он в Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены. Некоторые предрекают сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры? Не та фамилия! – сказала Нелля Еременко.
"Спорт-Экспресс"
– Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.
– У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму. Сейчас он в Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены. Некоторые предрекают сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры? Не та фамилия! – сказала Нелля Еременко.
"Спорт-Экспресс"
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