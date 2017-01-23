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Нелля Еременко: Рома закончит карьеру? Не та фамилия!

Мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко Нелля рассказала, как дела у ее сына.

– Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.

– У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму. Сейчас он в Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены. Некоторые предрекают сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры? Не та фамилия! – сказала Нелля Еременко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 21:33
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№13 Написал: александр. (Сегодня, 22:23) #
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online

этот тарчек опустил свою фамилию ниже плинтуса
Регистрация: 15.09.2016
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: Ваганыч
мамка-наркаманка...

ну ты и идиот.
про матерей говорят только.....думаю каждый сам поймет, но ты вряд ли, коли мозгов не много

Это же вагиныч, из задницы рожденный, ему по хрену, что и о ком писать...
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: KoltSM Калуга (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
"Не та фамилия! Так и передай этим журналюгам!!!"
прокричал Роман Еременко жене, откинувшись на кожаное кресло, вдыхая в свернутую стодолларовую банкноту дорожку из белого порошка.

Наверное - сахарная пудра... подумала жена и передала журналистам последние на сегодня слова мужа.
Рома заснул.
Устал, подумала жена. Тяжелый тренировочный был день.

laughing laughing laughing
Регистрация: 3.11.2014
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tuner
Был ещё один с не той фамилией Марадона. Тоже каждый день тренировался, а потом ушёл чё-та.

Ни в коем случае не сравниваю Ерему и Марадону, но, какой бы Диего не был, о нем говорят и будут говорить, как о величайшем футболисте. И всегда будут сравнивать с ним, а не его с кем-то.
Пример ты привел, я валяюсь
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Ваганыч (Сегодня, 22:13) #
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Цитата: tiki
про матерей говорят только.....

чё?...
помню ,мамка чикотилы , тоже рассказывала какой он хороший...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Еременко нюхач)))
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ваганыч
мамка-наркаманка...

ну ты и идиот.
про матерей говорят только.....думаю каждый сам поймет, но ты вряд ли, коли мозгов не много


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Ваганыч (Сегодня, 22:05) #
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мамка-наркаманка...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:02) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
"Не та фамилия! Так и передай этим журналюгам!!!"
прокричал Роман Еременко жене, откинувшись на кожаное кресло, вдыхая в свернутую стодолларовую банкноту дорожку из белого порошка.

Наверное - сахарная пудра... подумала жена и передала журналистам последние на сегодня слова мужа.
Рома заснул.
Устал, подумала жена. Тяжелый тренировочный был день.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Поддерживает банкноту в носу
Регистрация: 23.01.2015
№3 Написал: tuner (Сегодня, 21:53) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Был ещё один с не той фамилией Марадона. Тоже каждый день тренировался, а потом ушёл чё-та.
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: Mcfed80 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
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Да уж!!! Ромчик прославил фамилию...
Регистрация: 17.02.2009
№1 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:37) #
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а какая должна быть если свою замарал
Регистрация: 4.08.2016
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