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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром"
Шведский полузащитник клуба "Эльфсборг" Виктор Клаессон перешел в "Краснодар", информирует "Чемпионат.сом".
В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Ранее шведские СМИ сообщали, что "быки" предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За "Эльфсборг" он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.
В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Ранее шведские СМИ сообщали, что "быки" предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За "Эльфсборг" он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.
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