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СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром"

Шведский полузащитник клуба "Эльфсборг" Виктор Клаессон перешел в "Краснодар", информирует "Чемпионат.сом".

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее шведские СМИ сообщали, что "быки" предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За "Эльфсборг" он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 22:16
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№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:23) #
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Фига себе статистика.... Кокоша попросись на мастер-класс..))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
неплохая стата у игрока.
Быки умеют скандинавов хантит.
Регистрация: 22.09.2007
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