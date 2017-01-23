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Руслан Нигматуллин: если бы Фернандес решил перейти в "Спартак", то его бы не поняли

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин сомневается, что общественность поняла бы решение защитника армейцев Марио Фернандеса, если бы он согласился перейти в состав красно-белых.

"Решение Марио Фернандеса остаться в ЦСКА вызывает уважение. Он уже давно выступает за армейцев и, конечно же, знает о взаимоотношениях между этими принципиальными соперниками. Если бы Марио принял другое решение, его бы, наверное, не поняли. Для ЦСКА Фернандес - значимый игрок. Он обладает российским паспортом и уже не считается легионером. Марио максимально закрывает свою позицию на поле. Сейчас в команде назревает смена поколений. Что касается "Спартака", есть такая тактика работы на трансферном рынке, как укрепиться за счет ослабления своего конкурента. Отрадно, что красно-белые серьезно относятся к трансферной политике. Сегодня Фернандес играет именно в том клубе, в котором раскрылся в России. Вряд ли нужно что-то менять", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Теги: Нигматуллин Фернандес Спартак
Сегодня, 22:19
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