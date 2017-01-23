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Гендиректор "Кубани": ведется работа по привлечению инвесторов в клуб

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка заявил, что клуб ведет работу по погашению долгов перед футболистами.

Ранее футболисты "Кубани" адресовали вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву письмо, в котором пожаловались на семимесячную задержку зарплаты.

"Понимание ситуации с погашением задолженностей у нас есть. Ведется работа по привлечению инвесторов в клуб. Новый инвестор не отказался от финансирования. Текущие расходы он берет на себя. А за долги мы сами будем отвечать. С ребятами договариваемся. Они работают на сборах, первый и второй сборы уже оплачены. Понятно, что есть проблемы, но у кого их нет – в РФПЛ вон какие проблемы у клубов. С себя мы ответственности не снимаем", – цитирует Крапивку "Р-Спорт".
Теги: Крапивка
Вчера, 23:55
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Игроками Кубани?
Регистрация: 6.01.2006
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