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"Крылья Советов" ищут замену Йоану Молло и Ибрагиму Цаллагову

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури отметил, что клуб находится в поисках игроков, которые смогут заменить ушедших в "Зенит" полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова.

"Планируем усилить позицию крайнего нападающего, вместо ушедшего Молло и крайнего защитника", – цитирует Циклаури "Спорт FM"..
Теги: Цаллагов Молло Крылья Советов Циклаури
Вчера, 23:55
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