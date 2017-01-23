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Анзор Кавазашвили: Фернандес останется в ЦСКА, и правильно сделает

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес останется в составе армейцев.

"В ЦСКА, как и в любом другом клубе, уходят одни, приходят другие. Говорить о том, что команда развалится в том случае, если уйдет Фернандес, – смешно! Сейчас не то время, когда переход футболиста из клуба в клуб считается предательством. Но Фернандес останется в ЦСКА, и правильно сделает! У армейцев сейчас переходный период, появились слабости. Скоро продолжение сезона, тогда и посмотрим, кто кого перехитрил: Федун Гинера или наоборот. Гинер всегда умело выходил из сложных ситуаций, потому что он классный бизнесмен! Он грамотно смотрит на подбор легионеров, всех подряд не хватает. Давайте порадуемся, что бразильские футболисты любят Россию и хотят играть именно здесь. Фернандес молодец, что поддерживает свой клуб, в котором сделал первые шаги в российском футболе", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Фернандес ЦСКА Спартак
Вчера, 23:57
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вообще непонятно откуда дровишки, если куда и перейдет, то точно не в Спартак. Неправильно это...
Вообще из Спартака никого не хотел бы видеть, искренне...
Регистрация: 6.01.2006
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