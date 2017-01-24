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Центр подготовки игроков "Томи" на грани закрытия из-за финансовых проблем
Центр подготовки игроков "Томи", в котором занимаются почти 300 детей, на грани закрытия из-за тяжелой финансовой ситуации. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Центр пока функционирует, но находится под угрозой закрытия. Клуб на протяжении нескольких месяцев не платит зарплату тренерам, при этом она у них не сказать что большая - 20-25 тысяч рублей. Нет денег на оплату залов для занятий, кредиторы все чаще высказывают недовольство, у команд нет возможности выезжать и участвовать в соревнованиях. Родители ребят переживают, но пока руководство клуба молчит", - рассказал источник, добавив, что содержание центра обходится клубу в 30 млн рублей в год.
"Центр пока функционирует, но находится под угрозой закрытия. Клуб на протяжении нескольких месяцев не платит зарплату тренерам, при этом она у них не сказать что большая - 20-25 тысяч рублей. Нет денег на оплату залов для занятий, кредиторы все чаще высказывают недовольство, у команд нет возможности выезжать и участвовать в соревнованиях. Родители ребят переживают, но пока руководство клуба молчит", - рассказал источник, добавив, что содержание центра обходится клубу в 30 млн рублей в год.
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