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"Крылья Советов" провели экскурсию для детей из психолого-педагогического центра

На стадионе "Металлург" прошла экскурсия для детей из самарского психолого-педагогического центра "Помощь".

Главный тренер Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" Александр Цыганков рассказал ребятам об истории клуба, провел экскурсию по школе и спортивным залам. Также все дети побывали на открытой тренировке команды "КС-ЦПФ" 2010-го года рождения. Все дети получили от "Крыльев" небольшие сувениры на память и много ярких эмоций от экскурсии, информриует официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 18:21
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