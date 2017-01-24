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Максим Деменко: "Зениту" необходим еще один центральный защитник
Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко усомнился в том, что защитник "Интера" Андреа Раноккиа, которым интересуются сине-бело-голубые, сможет пробиться в основу российской команды.
"Прежде чем делать игроку предложение о переходе, руководство и тренер "Зенита" наверняка наблюдали, присматривались к футболисту. Значит, он их устроил. Питерцам в любом случае необходим еще один центральный защитник. С этой позицией нередко возникали проблемы. Луческу был не очень доволен игрой Ломбертса. Думаю, неспроста он хочет купить именно итальянца, ведь у них прекрасные защитные, оборонительные действия. Надеюсь, что, перейдя в команду сине-бело-голубых, Раноккиа все-таки окажется в основе. Но, к сожалению, иногда бывает и такое, что человек полностью не соответствует требованиям и оказывается на скамейке запасных", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
"Прежде чем делать игроку предложение о переходе, руководство и тренер "Зенита" наверняка наблюдали, присматривались к футболисту. Значит, он их устроил. Питерцам в любом случае необходим еще один центральный защитник. С этой позицией нередко возникали проблемы. Луческу был не очень доволен игрой Ломбертса. Думаю, неспроста он хочет купить именно итальянца, ведь у них прекрасные защитные, оборонительные действия. Надеюсь, что, перейдя в команду сине-бело-голубых, Раноккиа все-таки окажется в основе. Но, к сожалению, иногда бывает и такое, что человек полностью не соответствует требованиям и оказывается на скамейке запасных", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
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