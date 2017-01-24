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Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта
Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 3 марта, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что 29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября.
Напомним, что 29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября.
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