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Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта

Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 3 марта, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября.
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 19:04
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18
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№18 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:07) #
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Цитата: UncleFit
Какая бл..ь апелляция?Даже футболисты говорили,что знали про его увлечением кокаином.

Конкретика плиз. Иначе ты просто трепло с СиЭнЭн.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№17 Написал: vlees (Сегодня, 20:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В тюрьму наркомана imp
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
а

Нормально. Заголовок писал такой же нарик, как и Еременко...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пончевед
Цитата: nami-sv
Даже персонально для него нет никаких рычагов в России.

гнидер при встрече перестанет в губы целовать.а страшнее этого для ормейца быть не может.вагнер же рассказывал.

Ослами зовут их.Армейцы к ним не имеют даже малейшего отношения.Даже министр обороны Шойгу болельщик Спартака.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: gena26 (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (1)

Уважение как к футболисту он потерял

Уважение как к футболисту он потерял
Регистрация: 14.01.2017
№13 Написал: пончевед (Сегодня, 19:53) #
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  •  (6)

Цитата: nami-sv
Даже персонально для него нет никаких рычагов в России.

гнидер при встрече перестанет в губы целовать.а страшнее этого для ормейца быть не может.вагнер же рассказывал.
Регистрация: 6.09.2011
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Цитата: nami-sv
Могут запросто простить,если заговорит про российский футбол по схеме родченкова,степановых или дмитриева.Англосаксам наш ЧМ как кость в горле,вот и будут идти на всякую подлость.

Да вряд ли он это сделает, тогда все шишки посыплются на ЦСКА, а этого ему не простят.

Да бросьте...Деятелей от цска и их покровителей в Европе никто всерьёз не рассматривает.Да и гражданин он Финляндии если что.Даже персонально для него нет никаких рычагов в России.
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:46) #
  • -1
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Цитата: rigoletto
Не ну как раз вовремя - после матча с зенитом.


ПЕРЕД матчем с Зенитом...
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
  • -3
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Цитата: скальп
забреют ослика по полной

Хорэ уже. Понять и простить. Будь у меня, да и у тебя, бабки, сами бы нюхнули. Дело хорошее, если кокс хороший.
Регистрация: 12.11.2007
№9 Написал: скальп (Сегодня, 19:39) #
  • -5
  •  (7)

забреют ослика по полной joy
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: rigoletto
Не ну как раз вовремя - после матча с зенитом. Все логично

Разумеется. Сплавят - можно и простить, если пообещают клятвенно вам не плавить. smile laughing smiley УЕФА - филиал Газпрома, падайте ниц, бледносвинные!
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Могут запросто простить,если заговорит про российский футбол по схеме родченкова,степановых или дмитриева.Англосаксам наш ЧМ как кость в горле,вот и будут идти на всякую подлость.

Да вряд ли он это сделает, тогда все шишки посыплются на ЦСКА, а этого ему не простят.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не ну как раз вовремя - после матча с зенитом. Все логично


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Могут запросто простить,если заговорит про российский футбол по схеме родченкова,степановых или дмитриева.Англосаксам наш ЧМ как кость в горле,вот и будут идти на всякую подлость.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Saveger,
всё может быть... stuck_out_tongue_winking_eye


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: UncleFit (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (3)

Какая бл..ь апелляция?Даже футболисты говорили,что знали про его увлечением кокаином.
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
а

может ами - апелляция Романа Еременко будет рассмотрена тремя Мартами
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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