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Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи"

Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи".

"Решением совета директоров ФК "Анжи" Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев", - сказали ТАСС в пресс-службе клуба.

Ранее клуб по состоянию здоровья покинул его бывший генеральный директор Сергей Кораблев, о чем было объявлено в понедельник.
Теги: Анжи
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Сибирь»
- Саид, ты зачем здесь?
- Стреляли.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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