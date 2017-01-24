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Александр Тарханов: пока еще не хватает качества в организации атакующих действий
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о первых товарищеских матчах команды в этом году, поделился впечатлениями от игры новичков, а также сообщил, когда вернутся в общую группу Роман Павлюченко и Роман Емельянов.
- "Урал" провел два матча разными составами. Какая игра по содержанию понравилась вам больше?
- В обоих матчах понравилась самоотдача, мы достаточно организованно играли. Хотя вижу, что пока еще не хватает качества в организации атакующих действий. Есть отдельные неплохие моменты, но цельности пока нет..
- Команда провела два матча под нагрузками. Это сильно сказалось на содержании матчей?
- Сейчас все играют под нагрузками. Может быть, две румынские команды сейчас уже вовсю готовятся к скорому возобновлению чемпионата, плюс "Астра" готовится к плей-офф Лиги Европы... Хотя наши молодые игроки в матче против этой команды минуты до 60-ой играли достаточно хорошо, вели 2-1. Но потом пропустили со стандартов, два потрясающих удара с дальней дистанции, хотя до этого играли на равных. С "Вииторулом" тоже получился хороший спарринг. Соперники на протяжении 90 минут прессинговали нас, но мы организованно защищались и выбегали в контратаки. В одной из таких атак и забили гол.
- Давали своим подопечным перед игрой установку играть от обороны?
- Дело в том, что сейчас нет такой готовности – это была первая игра на большом поле. Плюс, "Вииторул" уже готовится к возобновлению чемпионата и провел много контрольных игр. У нас же была первая игра, поэтому не все еще получалось. Плюс, в средней линии вместе впервые сыграли новички – возможно, это тоже сказалось. Хотя Димитров хорошо действовал – забил мяч и активно помогал в обороне, хорошо взаимодействовал с Кулаковым. Понравилось также, как взаимодействовали Лунгу с Данцевым. Хорошо играл Конате: прессинговал, цеплялся за все мячи, больше всех единоборств провел.
- Что скажете об остальных сыгравших в этих встречах новичках – Глушкове, Балажице и Ломакине?
- Балажиц – опытный квалифицированный игрок. Он действовал достаточно спокойно и уверенно. Глушков в игре с "Астрой" достаточно хорошо выглядел. Он и гол первый создал, хорошо обыграв соперника и отдав точный пас. И в целом был активен. Ломакин – грамотный парень с хорошим пасом, видением поля. Но ему нужно еще убыстрить свою игру, активнее играть «на мяч» - больше открываться, получать пасов, больше обострять игру. То же самое касается, кстати, и Коробова.
- После того как к "Уралу" присоединился Эрик Бикфалви, линия полузащиты нашей команды полностью укомплектована и вызывает у вас наименьшие опасения?
- В принципе да, согласен. Бикфалви – опытный футболист, обладает хорошими качествами. То, что он является игроком сборной Румынии – это знак качества, хороший показатель. Посмотрим на него в ближайших играх. Но я думаю, что опыт у него достаточно большой, поэтому здесь проблем не будет.
- Большой выбор игроков в середине поля, который теперь есть у "Урала", - приятная для тренера головоломка?
- Нет, это не головоломка. Я буду смотреть на то, кто как будет проявлять себя. Плюс, сейчас у нас в общей группе уже начнет работать Роман Емельянов. Так что выбор есть. Когда выбора нет – вот это плохо, а когда он есть – это лучше.
- Сможет ли Емельянов сыграть в одном из матчей, которые команда проведет 28 января?
- Посмотрим 28 числа на то, в каком состоянии он будет.
- В контрольных матчах не играл Роман Павлюченко. Что случилось?
- Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провел хороший матч.
ФК "Урал"
- "Урал" провел два матча разными составами. Какая игра по содержанию понравилась вам больше?
- В обоих матчах понравилась самоотдача, мы достаточно организованно играли. Хотя вижу, что пока еще не хватает качества в организации атакующих действий. Есть отдельные неплохие моменты, но цельности пока нет..
- Команда провела два матча под нагрузками. Это сильно сказалось на содержании матчей?
- Сейчас все играют под нагрузками. Может быть, две румынские команды сейчас уже вовсю готовятся к скорому возобновлению чемпионата, плюс "Астра" готовится к плей-офф Лиги Европы... Хотя наши молодые игроки в матче против этой команды минуты до 60-ой играли достаточно хорошо, вели 2-1. Но потом пропустили со стандартов, два потрясающих удара с дальней дистанции, хотя до этого играли на равных. С "Вииторулом" тоже получился хороший спарринг. Соперники на протяжении 90 минут прессинговали нас, но мы организованно защищались и выбегали в контратаки. В одной из таких атак и забили гол.
- Давали своим подопечным перед игрой установку играть от обороны?
- Дело в том, что сейчас нет такой готовности – это была первая игра на большом поле. Плюс, "Вииторул" уже готовится к возобновлению чемпионата и провел много контрольных игр. У нас же была первая игра, поэтому не все еще получалось. Плюс, в средней линии вместе впервые сыграли новички – возможно, это тоже сказалось. Хотя Димитров хорошо действовал – забил мяч и активно помогал в обороне, хорошо взаимодействовал с Кулаковым. Понравилось также, как взаимодействовали Лунгу с Данцевым. Хорошо играл Конате: прессинговал, цеплялся за все мячи, больше всех единоборств провел.
- Что скажете об остальных сыгравших в этих встречах новичках – Глушкове, Балажице и Ломакине?
- Балажиц – опытный квалифицированный игрок. Он действовал достаточно спокойно и уверенно. Глушков в игре с "Астрой" достаточно хорошо выглядел. Он и гол первый создал, хорошо обыграв соперника и отдав точный пас. И в целом был активен. Ломакин – грамотный парень с хорошим пасом, видением поля. Но ему нужно еще убыстрить свою игру, активнее играть «на мяч» - больше открываться, получать пасов, больше обострять игру. То же самое касается, кстати, и Коробова.
- После того как к "Уралу" присоединился Эрик Бикфалви, линия полузащиты нашей команды полностью укомплектована и вызывает у вас наименьшие опасения?
- В принципе да, согласен. Бикфалви – опытный футболист, обладает хорошими качествами. То, что он является игроком сборной Румынии – это знак качества, хороший показатель. Посмотрим на него в ближайших играх. Но я думаю, что опыт у него достаточно большой, поэтому здесь проблем не будет.
- Большой выбор игроков в середине поля, который теперь есть у "Урала", - приятная для тренера головоломка?
- Нет, это не головоломка. Я буду смотреть на то, кто как будет проявлять себя. Плюс, сейчас у нас в общей группе уже начнет работать Роман Емельянов. Так что выбор есть. Когда выбора нет – вот это плохо, а когда он есть – это лучше.
- Сможет ли Емельянов сыграть в одном из матчей, которые команда проведет 28 января?
- Посмотрим 28 числа на то, в каком состоянии он будет.
- В контрольных матчах не играл Роман Павлюченко. Что случилось?
- Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провел хороший матч.
ФК "Урал"
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