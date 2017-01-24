Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки

Полузащитник "Урала" Дмитрий Коробов рассказал о своем физическом состоянии и о погоде на Кипре.

- Дмитрий, в матче "Урал" - "Вииторул" большое преимущество имел наш соперник?

- Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты "Вииторула" больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.

- Вне футбольного поля новички влились в коллектив? С кем из них чаще общаешься?

- Стараюсь общаться со всеми. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.

- Твоя замена в матче с "Вииторулом" - тренерское решение?

- Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч.

- В каком физическом состоянии находишься?

- В этом плане с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры.

- Погода на Кипре комфортная для тренировок?

- Да, погода отличная. Не жарко, не холодно. Очень комфортно тренироваться.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 20:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.