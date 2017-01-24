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Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Полузащитник "Урала" Дмитрий Коробов рассказал о своем физическом состоянии и о погоде на Кипре.
- Дмитрий, в матче "Урал" - "Вииторул" большое преимущество имел наш соперник?
- Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты "Вииторула" больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.
- Вне футбольного поля новички влились в коллектив? С кем из них чаще общаешься?
- Стараюсь общаться со всеми. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.
- Твоя замена в матче с "Вииторулом" - тренерское решение?
- Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч.
- В каком физическом состоянии находишься?
- В этом плане с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры.
- Погода на Кипре комфортная для тренировок?
- Да, погода отличная. Не жарко, не холодно. Очень комфортно тренироваться.
ФК "Урал"
- Дмитрий, в матче "Урал" - "Вииторул" большое преимущество имел наш соперник?
- Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты "Вииторула" больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.
- Вне футбольного поля новички влились в коллектив? С кем из них чаще общаешься?
- Стараюсь общаться со всеми. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.
- Твоя замена в матче с "Вииторулом" - тренерское решение?
- Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч.
- В каком физическом состоянии находишься?
- В этом плане с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры.
- Погода на Кипре комфортная для тренировок?
- Да, погода отличная. Не жарко, не холодно. Очень комфортно тренироваться.
ФК "Урал"
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