Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки

Полузащитник "Урала" Дмитрий Коробов рассказал о своем физическом состоянии и о погоде на Кипре.- Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты "Вииторула" больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.- Стараюсь общаться со всеми. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.- Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч.- В этом плане с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры.- Да, погода отличная. Не жарко, не холодно. Очень комфортно тренироваться.