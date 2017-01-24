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Агент Оздоева: у Магомеда нет тяги обязательно уйти из "Рубина"
У полузащитника Магомеда Оздоева не возникает желание непременно покинуть казанский футбольный клуб "Рубин", сообщил агент игрока Анзор Гаргаев.
"У Оздоева нет тяги обязательно уйти из "Рубина". У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт", - цитирует Гаргаева ТАСС.
"У Оздоева нет тяги обязательно уйти из "Рубина". У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт", - цитирует Гаргаева ТАСС.
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