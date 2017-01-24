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Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов
Российский футбольный союз официально сообщает о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России. Срок соглашения – до 15 июля 2019 года.
"Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию ЕВРО-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского "Спартака", в структуре которого я работал со второй командой", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
"Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию ЕВРО-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского "Спартака", в структуре которого я работал со второй командой", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
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