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Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов

Российский футбольный союз официально сообщает о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России. Срок соглашения – до 15 июля 2019 года.

"Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию ЕВРО-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского "Спартака", в структуре которого я работал со второй командой", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
Теги: Бушманов
Сегодня, 21:19
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(1)
№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 21:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, Жень, только победы!!) удачи!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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