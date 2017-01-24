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Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что защитник красно-белых Сальваторе Боккетти и форвард Зе Луиш занимались на сборах индивидуально из-за профилактических мер.
"Была довольно приличная мышечная травма у Зе Луиша осенью, если помните. У Боккетти тоже были повреждения мышц. Поэтому это исключительно индивидуальный подход, профилактика - все это обсуждается, каждый раз для них составляется индивидуальный план. Они не отдыхают в это время, тоже работают, но немного в другом режиме. Думаю, это совершенно правильно, нормальное взаимодействие с тренерами, с тренером по физподготовке. Никаких новых повреждений, к счастью, нет. Все идет нормально. Будут ли они готовы к матчу против "Краснодара"? Да, конечно. По их сегодняшнему состоянию это не вызывает никаких сомнений", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
"Была довольно приличная мышечная травма у Зе Луиша осенью, если помните. У Боккетти тоже были повреждения мышц. Поэтому это исключительно индивидуальный подход, профилактика - все это обсуждается, каждый раз для них составляется индивидуальный план. Они не отдыхают в это время, тоже работают, но немного в другом режиме. Думаю, это совершенно правильно, нормальное взаимодействие с тренерами, с тренером по физподготовке. Никаких новых повреждений, к счастью, нет. Все идет нормально. Будут ли они готовы к матчу против "Краснодара"? Да, конечно. По их сегодняшнему состоянию это не вызывает никаких сомнений", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
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