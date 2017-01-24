Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:38
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
15:26
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (3)
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (3)
14:54
Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (24)
Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (24)
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд
Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что поддерживает решение Российского футбольного союза увеличить зарплату тренерам юношеских команд сборной России.
"Это правильный шаг. Работать тренером юношеской сборной - это непростая вещь, и она должна хорошо оплачиваться. Была большая разница в зарплате между тренерами юношеской сборной и тренерами клубов. Этот шаг, во-первых, позволит более ответственно относиться к своей работе, во-вторых, с них можно будет спрашивать более серьезно. Работа юношеских тренеров должна более серьезно оплачиваться, я приветствую такое решение", - сказал Гершкович "Р-Спорт".
"Это правильный шаг. Работать тренером юношеской сборной - это непростая вещь, и она должна хорошо оплачиваться. Была большая разница в зарплате между тренерами юношеской сборной и тренерами клубов. Этот шаг, во-первых, позволит более ответственно относиться к своей работе, во-вторых, с них можно будет спрашивать более серьезно. Работа юношеских тренеров должна более серьезно оплачиваться, я приветствую такое решение", - сказал Гершкович "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.