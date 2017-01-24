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Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что поддерживает решение Российского футбольного союза увеличить зарплату тренерам юношеских команд сборной России.

"Это правильный шаг. Работать тренером юношеской сборной - это непростая вещь, и она должна хорошо оплачиваться. Была большая разница в зарплате между тренерами юношеской сборной и тренерами клубов. Этот шаг, во-первых, позволит более ответственно относиться к своей работе, во-вторых, с них можно будет спрашивать более серьезно. Работа юношеских тренеров должна более серьезно оплачиваться, я приветствую такое решение", - сказал Гершкович "Р-Спорт".
Теги: Гершкович
Сегодня, 21:41
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слушайте, господа товарищи граждане! А ни у кого не родилось предложения увеличить зарплату труженикам, создающим валовый национальный продукт? Тем, чьим трудом наполняется госказна, из которой расходуют на всяких футболеров- миллионеров? Может, сначала работягам доплатим хоть до минимальной московской зарплаты, блин?
Регистрация: 30.11.2013
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