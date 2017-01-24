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Иван Черенчиков: на первом сборе много тренировались в тренажерном зале
Защитник "Амкара" Иван Черенчиков поделился впечатлениями от первой части сбора команды в Турции.
"Впечатления хорошие, условия прекрасные. В Турции – и гостиница, и поля – все, как обычно, на высоте. Первая часть сбора была направлена на укрепление силы. Много тренировались в тренажерном зале. Ожидания на весеннюю часть чемпионата? Хотелось бы быть, как минимум, не ниже того места, которые мы сейчас занимаем, а по возможности, еще и улучшить результат", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Впечатления хорошие, условия прекрасные. В Турции – и гостиница, и поля – все, как обычно, на высоте. Первая часть сбора была направлена на укрепление силы. Много тренировались в тренажерном зале. Ожидания на весеннюю часть чемпионата? Хотелось бы быть, как минимум, не ниже того места, которые мы сейчас занимаем, а по возможности, еще и улучшить результат", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
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