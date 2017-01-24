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Роман Зобнин: вертолеты вокруг стадиона мешают игрокам "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин признался, что вертолёты мешают игрокам красно-белых на тренировочных занятиях первого сбора.
"Нам с самого начала разрешили взять на первую неделю подруг, жён и детей. Лично я никого не стал брать. У меня маленький ребенок, и жене было бы тяжело тут без меня.
Вокруг стадиона летают вертолеты? Конечно, это мешает. Иной раз не слышно свистка, непонятно, что говорят тренеры. Хорошо, что все упражнения нам уже хорошо знакомы. Где-то и без слов понимаем, что надо делать. Если бы были новые упражнения, пришлось бы сложнее", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
"Нам с самого начала разрешили взять на первую неделю подруг, жён и детей. Лично я никого не стал брать. У меня маленький ребенок, и жене было бы тяжело тут без меня.
Вокруг стадиона летают вертолеты? Конечно, это мешает. Иной раз не слышно свистка, непонятно, что говорят тренеры. Хорошо, что все упражнения нам уже хорошо знакомы. Где-то и без слов понимаем, что надо делать. Если бы были новые упражнения, пришлось бы сложнее", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
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