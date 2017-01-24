Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: вертолеты вокруг стадиона мешают игрокам "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин признался, что вертолёты мешают игрокам красно-белых на тренировочных занятиях первого сбора.

"Нам с самого начала разрешили взять на первую неделю подруг, жён и детей. Лично я никого не стал брать. У меня маленький ребенок, и жене было бы тяжело тут без меня.

Вокруг стадиона летают вертолеты? Конечно, это мешает. Иной раз не слышно свистка, непонятно, что говорят тренеры. Хорошо, что все упражнения нам уже хорошо знакомы. Где-то и без слов понимаем, что надо делать. Если бы были новые упражнения, пришлось бы сложнее", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 22:05
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Идёт охота на свиней ! laughing
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: olegan кениг (Сегодня, 22:54) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Мы на вертолеты не размениваемся, если что, сразу скотобойню заказали бы, возиться с ними.
Вертушки явно быков, им с ними играть.
А вообще, у поганых столько "доброжелателей, что не знаешь на кого и подумать.

Тебя cyчара тут не хватало
Регистрация: 19.03.2011
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Главное чтобы другие "вертолеты" не мешали)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vladimirsb
Мы свои вертолеты уже отозвали...это зенитовские летают!!! bowtie

Мы на вертолеты не размениваемся, если что, сразу скотобойню заказали бы, возиться с ними.
Вертушки явно быков, им с ними играть.
А вообще, у поганых столько "доброжелателей, что не знаешь на кого и подумать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (8)

Ну ты Рома и танцор...))
Пусть Федун позвонит Шойгу..., заправит за свои топливом истребитель..., тот пролетит разок....., и больше не то что вертолёта, автомобиля не услышите...))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Мы свои вертолеты уже отозвали...это зенитовские летают!!! bowtie
Регистрация: 21.03.2010
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это - происки врагофф!
Шумно? Тренируйтесь в Крыму! Там и воздух целебнее, и шум только от прибоя.
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.