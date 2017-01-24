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Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА
Нападающий "Юргордена" Майкл Олунга перешёл в "Гуйчжоу Чжичэн", а не в ЦСКА, из-за того, что китайский клуб предложил больше денег. Об этом сообщил агент игрока Патрик Морк.
"Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство "Юргордена" надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены "армейцами", но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство "Юргордена" надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены "армейцами", но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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