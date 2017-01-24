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Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА

Нападающий "Юргордена" Майкл Олунга перешёл в "Гуйчжоу Чжичэн", а не в ЦСКА, из-за того, что китайский клуб предложил больше денег. Об этом сообщил агент игрока Патрик Морк.

"Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство "Юргордена" надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены "армейцами", но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:08
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19
(1)
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.

Изучи мат часть прежде чем писать что то полоумный)гугл в помощь

Что тут изучать, дуримар, последним местом работы перед спартаком был китай, так после чего взяли барриоса в спартак.
Подсказать?
Правильно, после Китая...

Я тебе не про Барриоса,а про игроков которые возвращались из китая и снова играли на высоком уровне,Дрогба после Китая за галатасарай нормально играл и потом еще в челси успел поиграть и забить пару мячей.

Давай еще пример, пока только исключение, подтверждающее правило.
Дрогба в 45 лет уехал в Китай, деньжат рубануть, молодой нужен, перспективный, который после Китая заиграл бы хоть где-нибудь? Нет таких.
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: vlees (Сегодня, 23:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.

Изучи мат часть прежде чем писать что то полоумный)гугл в помощь

Что тут изучать, дуримар, последним местом работы перед спартаком был китай, так после чего взяли барриоса в спартак.
Подсказать?
Правильно, после Китая...

Я тебе не про Барриоса,а про игроков которые возвращались из китая и снова играли на высоком уровне,Дрогба после Китая за галатасарай нормально играл и потом еще в челси успел поиграть и забить пару мячей.
Регистрация: 12.01.2017
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.

Изучи мат часть прежде чем писать что то полоумный)гугл в помощь

Что тут изучать, дуримар, последним местом работы перед спартаком был китай, так после чего взяли барриоса в спартак.
Подсказать?
Правильно, после Китая...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: vlees (Сегодня, 23:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.

Изучи мат часть прежде чем писать что то полоумный)гугл в помощь
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: скальп (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (3)
online

чтобы перебить предложение цска вовсе не нужно ехать в Китай))
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.

Судя по всему парню очень "повезло" с агентом...
Регистрация: 21.03.2010
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...


Ну уж не совсем))) пусть поиграет лет 5 в Китае, денег срубит, а потом он даром никому будет не нужен. Кто-нибудь из Китая переходил в сильный клуб?
Есть одни идиоты, которые Барриоса взяли)))) других таких полоумных я не видовал.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vladimirsb
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...

laughing laughing laughing Ну ты выдал !
Регистрация: 23.09.2016
№11 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да уж...это равносильно тому, чтобы закрыть свои дыры в бюджете команда продала своего молодого игрока на органы...
Регистрация: 21.03.2010
№10 Написал: vlees (Сегодня, 22:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

Адриано будет играть на самом посещаемом стадионе в РФПЛ за 3 миллиона евро,отличная сделка:)

Не смеши...

Ну давай расскажи где я не прав?))играть при 30 тысячах куда приятнее чем бегать на пустом ипподроме коней и на поле которое по качеству ниже чем в томске)а тут еще и зарплату маленькую предложили Олунге,понятно что он выбрал Китай. unamused

Дурака учить, что на воде писАть. Отдыхай.

Норм слился,отдыхаю:))
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

Адриано будет играть на самом посещаемом стадионе в РФПЛ за 3 миллиона евро,отличная сделка:)

Не смеши...

Ну давай расскажи где я не прав?))играть при 30 тысячах куда приятнее чем бегать на пустом ипподроме коней и на поле которое по качеству ниже чем в томске)а тут еще и зарплату маленькую предложили Олунге,понятно что он выбрал Китай. unamused

Дурака учить, что на воде писАть. Отдыхай.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: vlees (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

Адриано будет играть на самом посещаемом стадионе в РФПЛ за 3 миллиона евро,отличная сделка:)

Не смеши...

Ну давай расскажи где я не прав?))играть при 30 тысячах куда приятнее чем бегать на пустом ипподроме коней и на поле которое по качеству ниже чем в томске)а тут еще и зарплату маленькую предложили Олунге,понятно что он выбрал Китай. unamused
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

Адриано будет играть на самом посещаемом стадионе в РФПЛ за 3 миллиона евро,отличная сделка:)

Не смеши...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: vlees (Сегодня, 22:45) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

Адриано будет играть на самом посещаемом стадионе в РФПЛ за 3 миллиона евро,отличная сделка:)
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас не то что в Китае, в Уфе больше предлагают, чем в конюшне...))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)

зря нельзя плюсовать до бесконечности
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)

Получается, Адриано-то лохонулся)
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: vlees (Сегодня, 22:22) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Умное и правильное решение,деньги решают все,ехать в Россию и играть на пустом стадионе за копейки как то в падлу думаю)
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (4)

ну и зря, в такие годы и в Китай
Регистрация: 8.01.2017
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