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Саид Абдулаев: понижение зарплат в "Анжи" - это не трагедия, мы не отчаиваемся

Новый генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев поделился впечатлениями от своего назначения.

"Эмоции от назначения только позитивные, ведь "Анжи" для меня не чужой клуб. Я 11 лет проработал в "Анжи". Начал тут свою профессиональную карьеру как юрист, затем работал исполнительным директором. Всё это время находился рядом с футболом и был в курсе всех клубных событий. В этот зимний переходный период я исполнял обязанности генерального директора. Помогал и вникал в некоторые дела во время болезни Сергея Кораблёва. Можно сказать, что к официальному назначению был готов и понимал, с чем я буду работать.

Когда президент клуба Осман Кадиев сделал мне предложение стать генеральным директором, не раздумывая, согласился. Мне импонирует эмоциональный настрой и заряд, который даёт нам наш президент. Уверен, что мы поддержим Османа Гаирбековича и постараемся сделать выступление "Анжи" интересным.

Генеральный директор — это, прежде всего, координатор и модератор. Президент озвучил задачу, и нужно её воплотить в жизнь. А она простая – собрать боеспособный коллектив, не только на поле, но и в кабинете.

Мы уже подписали контракты с некоторыми интересными и яркими футболистами. Совсем скоро будут ещё обновления. Понижение зарплат? Это не трагедия. Мы не отчаиваемся. То, что с "Анжи" происходит сейчас, – определённый этап развития клуба. Его нужно пройти достойно. За будущее мы не переживаем и смотрим вперёд с позитивом", - цитирует Абдулаева "Чемпионат.сом".
Теги: Анжи
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