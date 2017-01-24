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Дмитрий Селюк: в "Монако" хотят, чтобы Траоре отработал контракт с ЦСКА

Агент форварда Ласина Траоре Дмитрий Селюк отметил, что футболист, скорее всего, полностью отработает контракт с ЦСКА.

"У Траоре есть контракт с ЦСКА. Он находится на сборе с командой. Ранее «Малага» предоставила все документы для трансфера форварда. Но что-то не сложилось, предполагаю, по вине "Монако". Видимо, во французском клубе хотят, чтобы Траоре доиграл контракт с ЦСКА", - цитирует Селюка "Спорт FM".
Теги: Селюк Монако ЦСКА Траоре
Сегодня, 22:55
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№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:10) #
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online

Может он при Ганчаренко и раскроется. В Кубани то хорош был. Слуцкий просто не умел его готовить.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: vlees (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все хотят,отличный игрок будем объективны)бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 23:09) #
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online

скальп,
Ты хоть в курсе фамилии владельца "Монако"?)

Здесь не весь текст: Возможно, для «Монако» лучше оставить Траоре в ЦСКА до конца сезона. Но может быть Траоре перейдет в другой клуб в последний день заявочной кампании, — сказал Селюк.
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж, заголовок звучит как наказание для цска
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ключевое слово, отработал...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: скальп (Сегодня, 23:04) #
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online

гроссмейстерски лягушатники наказали Гинера,а заодно и ведомость разгрузили)
Регистрация: 24.12.2016
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