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Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"

Защитник "Томи" Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге".

Как сообщил "Прессболу" агент футболиста Валериюс Мижигурскис, между клубами достигнута устная договоренность об аренде до конца сезона. Осталось пройти медобследование и подписать контракт.

В нынешнем сезоне Бордачев провел в российской премьер-лиге 10 матчей, сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку. Цвета "Оренбурга" также защищают белорусские футболисты Павел Нехайчик, Михаил Сиваков и Александр Гутор.
Теги: Оренбург
Сегодня, 23:01
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