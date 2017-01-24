Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:38
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
15:26
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (3)
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (3)
14:54
Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (24)
Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (24)
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником
Полузащитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов сообщил, что главный тренер питерцев Мирча Луческу видит его на позиции опорного полузащитника.
"Мне было важно, насколько "Зенит" во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: всё зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь. Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.
Я общался с Луческу. Он приободрил меня. Не помню какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с мистером, а ещё вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения. Я долго шёл к этому шагу и рад, что оказался в "Зените". Теперь этот успех надо развить.
Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником, а не крайним защитником. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился", - цитирует Цаллагова "Чемпионат.сом".
"Мне было важно, насколько "Зенит" во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: всё зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь. Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.
Я общался с Луческу. Он приободрил меня. Не помню какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с мистером, а ещё вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения. Я долго шёл к этому шагу и рад, что оказался в "Зените". Теперь этот успех надо развить.
Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником, а не крайним защитником. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился", - цитирует Цаллагова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.