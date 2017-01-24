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Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"

Защитник "Терека" Анхель Вилькер, чей контракт с грозненцами истекал в конце сезона 2018/2019, продлил соглашение с чеченским клубом еще на 2 года, до конца сезона 2020/2021, информирует официальный сайт команды.

Футболист сборной Венесуэлы перешел в состав "Терека" в 2016 году.
Теги: Терек
Вчера, 23:34
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