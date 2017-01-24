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Павел Комолов: есть огромное желание обыграть "Урал" в первом матче после перерыва

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов поделился впечатлениями от первой части сбора в Турции.

"Первую часть сбора уделили тренажёрному залу. На поле же много времени уделяем упражнениям на технику, отрабатываем точность паса. Ожидания на весеннюю часть чемпионата? Ожидания самые оптимистичные. Хочется выигрывать, подняться вверх по таблице. И, конечно, есть огромное желание обыграть "Урал" в нашем первом матче после перерыва", - приводит слова игрока официальный сайт команды.
Теги: Урал
Вчера, 23:49
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