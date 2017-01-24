Павел Комолов: есть огромное желание обыграть "Урал" в первом матче после перерыва

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:34
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Вчера 23:19
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Вчера 23:12
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (3)
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (3)
Вчера 23:01
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Вчера 22:08
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (20)
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (20)
Вчера 21:41
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Вчера 21:37
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (3)
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (3)
Вчера 21:19
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Вчера 21:00
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (28)
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (28)
Вчера 20:48
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
Вчера 20:27
Андрей Бутенко наначен главой судейского комитета РФС (3)
Андрей Бутенко наначен главой судейского комитета РФС (3)
Вчера 20:17
Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России (2)
Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России (2)
Вчера 20:00
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Вчера 19:12
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Вчера 19:04
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (31)
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (31)
Вчера 18:38
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру (1)
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру (1)
Вчера 18:10
"Спартак-2" отправился на второй сбор
"Спартак-2" отправился на второй сбор
Вчера 17:10
"Анжи" возрождает "Анжи-2"
"Анжи" возрождает "Анжи-2"
Вчера 16:42
Джексон Мартинес может уйти из "Гуанчжоу Эвергранд" (5)
Джексон Мартинес может уйти из "Гуанчжоу Эвергранд" (5)
Вчера 16:17
"Шахтёр" официально презентовал Бланко Лещука
"Шахтёр" официально презентовал Бланко Лещука
Павел Комолов: есть огромное желание обыграть "Урал" в первом матче после перерыва
Полузащитник "Амкара" Павел Комолов поделился впечатлениями от первой части сбора в Турции.
"Первую часть сбора уделили тренажёрному залу. На поле же много времени уделяем упражнениям на технику, отрабатываем точность паса. Ожидания на весеннюю часть чемпионата? Ожидания самые оптимистичные. Хочется выигрывать, подняться вверх по таблице. И, конечно, есть огромное желание обыграть "Урал" в нашем первом матче после перерыва", - приводит слова игрока официальный сайт команды.
"Первую часть сбора уделили тренажёрному залу. На поле же много времени уделяем упражнениям на технику, отрабатываем точность паса. Ожидания на весеннюю часть чемпионата? Ожидания самые оптимистичные. Хочется выигрывать, подняться вверх по таблице. И, конечно, есть огромное желание обыграть "Урал" в нашем первом матче после перерыва", - приводит слова игрока официальный сайт команды.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.