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Кутепов: втянулись давно, потому что ещё в отпуске выполняли индивидуальную программу

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о хорошей игре команды в защите в первой половине сезона, а также рассказал о работе красно-белых на сборе в ОАЭ.

- То, что «Спартак» так мало пропустил голов в первой части сезона — это, конечно, в первую очередь тренерская работа. Во-вторых, это коллектив: мы между собой пообщались, что-то обсудили. И плюс добавились эмоции. Всё вместе это дало нам результат.

Работа на сборах? Втянулись давно, потому что ещё в отпуске выполняли индивидуальную программу. Но всё равно нагрузки были не те, сейчас потяжелее. Думаю, со временем вкатимся хорошо, — цитирует Кутепова Чемпионат.com.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 08:27
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