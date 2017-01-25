Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: о Китае не думал, мне и дома хорошо

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в ироничной форме дал понять, что не намерен покидать клуб и переходить в чемпионат Китая.

- Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо — тут борщ, «Спартак» и семья, — сказал Глушаков в эфире программы «Все на матч».
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 08:51
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: Nickolas (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (1)
online

Сморкун,о чём ты? C кувшинным рылом в калашный ряд...Очень много болтать стал,надоел уже...ещё игрока такого пока почти не знаем...
Регистрация: 6.08.2016
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Кому ты там на х.. нужен?!

нам..болелам Спартака..
Денис настолько суров,что даже Акинфей в ладошки хлопает..
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дожили... Игроки уровня ФНЛ про Китай заговорили....Ждем теперь выступления Комбарова о том,что лучшие китайские клубы начали за него борьбу. joy
Регистрация: 27.07.2013
№8 Написал: vlees (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Это кто там у нас топ та?)вон вчера какой та негр ушел в Китай из Швеции он тоже топ?)Будем объективны просто зенит продал Витселя потому что нужно закрывать дыры в бюджете,бгг))
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А Дзюба, кончено же нужен в Китае, да?

Ну раз два клуба выходили на него и Зенит. То как ты думаешь?!
А на это полено сервантное кто выходил?! Так же, как и на Бокетти. Обоим предложения не делали, но рассуждают, как два правдашних футболера.

Цитата: vlees
Китай деревьев только из питера скупает,будем объективны)

Если бы ты был объективным, то понял бы, что Китай покупает топ игроков! А не всякое свиное хавно! Неадекват.
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: vlees (Сегодня, 09:21) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Китай деревьев только из питера скупает,будем объективны)
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:15) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Витек 88-20
Кому ты там на х.. нужен?!

А Дзюба, кончено же нужен в Китае, да?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:04) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Тевис , Коста - я понимаю ! Но Глушаку такой вопрос зачем задавать ? laughing Только позориться .
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 08:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В Китай всегда успеешь,а тут титул на носу
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 08:57) #
  • +4
  •  (10)

какой Китай?! в Киргизию или Таджикистан
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:56) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Кому ты там на х.. нужен?!
Регистрация: 7.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.