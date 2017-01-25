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Павел Мамаев: на Кононова не буду обижаться
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что при бывшем тренере краснодарской команды Олеге Кононове у «горожан» появился свой стиль игры. Белорусский специалист работал в стане «быков» с 2013 по 2016 год.
- У каждого тренера своё видение игры в футбол. При Кононове у нас появился стиль, «Краснодар» стал сильным, соперники начали воспринимать как одного из лидеров чемпионата. Игра была красивой, нравилась болельщикам, что немаловажно, потому что президент клуба требует от команды именно этого. Конечно, могли занять места выше, но чего-то нам не хватило. Но я могу сказать, что за три года работы с Олегом Георгиевичем я вырос и как футболист, и как личность. У нас были очень хорошие отношения. Надеюсь, они и остались.
Кононов прощался с командой после матча с «Зальцбургом». Я очень хотел приехать, но получил травму и находился на лечении в Германии. Хотя всё равно позвонил, поблагодарил за всё. С удовольствием встречусь, если будет возможность. Моё обращение к Кононову через «Твиттер»? У всех бывает недопонимание. Я ещё раз скажу: на Кононова не буду обижаться – этот человек очень много для меня сделал, — сказал Мамаев в интервью Чемпионат.com.
- У каждого тренера своё видение игры в футбол. При Кононове у нас появился стиль, «Краснодар» стал сильным, соперники начали воспринимать как одного из лидеров чемпионата. Игра была красивой, нравилась болельщикам, что немаловажно, потому что президент клуба требует от команды именно этого. Конечно, могли занять места выше, но чего-то нам не хватило. Но я могу сказать, что за три года работы с Олегом Георгиевичем я вырос и как футболист, и как личность. У нас были очень хорошие отношения. Надеюсь, они и остались.
Кононов прощался с командой после матча с «Зальцбургом». Я очень хотел приехать, но получил травму и находился на лечении в Германии. Хотя всё равно позвонил, поблагодарил за всё. С удовольствием встречусь, если будет возможность. Моё обращение к Кононову через «Твиттер»? У всех бывает недопонимание. Я ещё раз скажу: на Кононова не буду обижаться – этот человек очень много для меня сделал, — сказал Мамаев в интервью Чемпионат.com.
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