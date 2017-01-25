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Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей

Вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал поведение фанатов «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки во время матча с ЦСКА (1:6).

- Этого в хоккее давно не было. Вся эта грязь из футбола идет. Там же сейчас перерыв в чемпионате. Такие кричалки на открытых аренах позволяют себе не только болельщики «Спартака», но и ЦСКА, «Динамо»…И они, видимо, не понимают, что в закрытом помещении все это звучит гораздо ужаснее. Ведь на хоккее сама обстановка заставляет людей вести себя прилично. А тут вдруг на трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника. Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд!

Я бы напомнил, что на хоккей, в отличие от футбола, люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку, что это такое? Лига наша борется за то, чтоб хоккей стал семейным видом спорта. Это ее стратегия. Понятно, что болельщикам наплевать на штрафы, которыми обложат клуб. Не они же их платят. Но ведь сейчас же кругом видео! Берите конкретных людей и привлекайте их административно за нарушение порядка – мат в общественном месте.

Вот вчера на матче полиция кинулась отбирать плакаты у болельщиков. Причем вполне безобидные. Да лучше бы вытянули из матерящейся толпы с десяток самых горластых крикунов и вывели с трибун. Толку бы больше было, — сказал Майоров в интервью «Советскому спорту».
Теги: Спартак
Сегодня, 09:20
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17
(6)
№17 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 10:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так и есть.Количество дебилов в наших рядах просто зашкаливает.Это правда.Стыдно и противно здесь клмменты читать от так называемых болельщиков Спартака.А про поведение на стадиках я вообще молчу.
Регистрация: 4.11.2016
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Борис Александрович, когда команда играет и видно,что она не просто отбывает номер на площадке,а отдается игре, таких эпизодов не возникает, а когда болельщики видят ,что их команде наплевать на этих самых болельщиков,тут у кого угодно сдадут нервы,сколько рассказывали про тренеров,великих тренеров,которые устраивали в раздевалке разносы, подобные скандированиям болельщиков.Очень неприемлимо когда с трибун несется матерщина, этих крикунов надо выдворять из дворцов спорта. Относительно Спартака.Она превратилась в команду БЕЗ РОДА ,БЕЗ ПЛЕМЕНИ. Сплошь пришлые люди в руководстве, потеряна преемственность, ветераны команды тоже кроме громких заявлений ничего не могут предпринять для воссоздания настоящего Спартака.Обидно все это и печально,отсюда и неадекватная реакция.
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:44) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Charodei
К сожалению,так сложилось,что среди болельщиков Спартака

Поэтому ваши болельщики на любом матче, даже в Еврокубках при игре совсем не со Спартаком орут заряды про Спартак? То есть по-твоему, ответить быдлу по-быдлячьи - это не быдлячество? То есть лаять на собаку, можно оставаться человеком?

Прежде чем кидать говно в других своим ртом, подумай о себе.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:40) #
  • +3
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Цитата: Сибирячок
прошли, теперь это стадо неуправляемо

Ну, наконец-то, и адепт признал, что Спартак - это стадо.
Регистрация: 12.11.2007
№13 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:39) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
К сожалению,так сложилось,что среди болельщиков Спартака очень много быдла стало,для которых стало нормой оскорблять болельщиков других команд.Конечно,неадекваты есть везде,но у КБ их количество просто зашкаливает.Понятно,что перманентная зависть к успехам других команд довела их до такого свинского состояния,но почему адекватные болельщики не пытаются с этим бороться? Пятно позора ложится на всех представителей КБ.
Регистрация: 27.07.2013
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Времена Ржиги прошли, теперь это стадо неуправляемо. В утиль.

Стоа оставить..лишь моё мнение..Беспалову избежать травм..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: fits
Ты еще скажи, что Майоров виноват во всем...
Свою мужскую игру он много лет показывал, а тебя, похоже,
тогда и в помине не было...
В таком случае, мне тебя жаль...

Чего? Херню не неси. И Майорову надо не защищать этих безвольных баранов, а ***ть вместо того, что-бы набрасываться на болельщиков. Если ты читать и понимать написанное так и не научился, то мне тебя совсем не жаль.

Ещё раз напишу. Это мертворождённое дитя надо скинуть с обрыва. тот Спартак, где играл Майоров, давно нет и больше не будет.
Времена Ржиги прошли, теперь это стадо неуправляемо. В утиль.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:08) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
выводы про СКА делаешь

а можно мне?
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
хотя я дак вообще не слежу за хоккеем и не понятно вообще кто там у нас играет,зачем вообще было создавать команду опять если денег нету,знаю только что сейчас в кхл все презирают ска и болеют против них,кому вообще интересна эта кхл)

Не следишь, не смотришь за хоккеем, а выводы про СКА делаешь. Ох уж эти москвичи.
Регистрация: 10.09.2012
№8 Написал: fits (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Товарищ Майоров, может хватит жаловаться и может пора что то мужское показать на льду?


Ты еще скажи, что Майоров виноват во всем...
Свою мужскую игру он много лет показывал, а тебя, похоже,
тогда и в помине не было...
В таком случае, мне тебя жаль...
Регистрация: 6.10.2016
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
жамнова накуй гнать надо..***аса
Атлант-самобытная команда с Мозякиным..и исчезла
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: fits (Сегодня, 09:52) #
  • +2
  •  (2)

Интересно, чем занимается министр культуры...
За что ему платят деньги...
Ну возьмитесь, наконец, за матерщинников...
Или ждут, когда они появятся в театре...
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: vlees (Сегодня, 09:48) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bulgakov_vv01
То что было в раздевалке спартака переходит все границы.На месте хоккеистов я бы подал в суд,при чём на руководство ,которое притащило хулигоньё для запугивание игроков.

Это профессор та хулиганье?)Был повод,все-таки 9 или 10 поражений подряд это жестко),хотя я дак вообще не слежу за хоккеем и не понятно вообще кто там у нас играет,зачем вообще было создавать команду опять если денег нету,знаю только что сейчас в кхл все презирают ска и болеют против них,кому вообще интересна эта кхл)
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:47) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Когда видишь безволие игроков твоей команды, когда видишь, что они срать хотели на болельщиков, когда становится жалко потраченного на этих бездельников времени, нервов и денег, то просто убить дармоедов хочется.

Играйте, как мужики. А то играют как говно, а потом плачут, как бабы.

Товарищ Майоров, может хватит жаловаться и может пора что то мужское показать на льду?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 09:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
То что было в раздевалке спартака переходит все границы.На месте хоккеистов я бы подал в суд,при чём на руководство ,которое притащило хулигоньё для запугивание игроков.
Регистрация: 16.03.2013
№2 Написал: vlees (Сегодня, 09:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fits
Абсолютно согласен с Майоровым...
Полиция просто боится фанатов...
И все делают вид, что ничего не произошло...
Как все омерзительно...

А чего он ждал?такая у нас культура боления,одни кричат еб*ать коней,другие еб*ать Спартак)
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: fits (Сегодня, 09:29) #
  • +8
  •  (8)

Абсолютно согласен с Майоровым...
Полиция просто боится фанатов...
И все делают вид, что ничего не произошло...
Как все омерзительно...
Регистрация: 6.10.2016
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