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Николай Левников: платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей

Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников, возглавлявший ранее судейский комитет РФС, поделился мнением о том, как повысить качество судейства в России.

– Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей.

– Вы говорили, что мечтаете вернуться в РФС. С какими предложениями?

– РФС – родной дом. А предложения прежние, с ними я приехал в Казахстан. И в России продвигал их в течение четырех лет. Накоплен опыт работы в УЕФА, я знаком с работой судейских организаций в топ-лигах Европы. Готов реализовывать весь этот микс идей на практике. Но – уже в Казахстане, – сказал Левников в интервью "Советскому спорту".
Теги: Левников РФС
Сегодня, 09:34
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15
(2)
№15 Написал: yt,jkmykq (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (1)
online

Игорь Казьмин,
Полностью согласен. Хочу только добавить,что за такую работу, какую демонстрируют наши судьи с них надо получать деньги.
Регистрация: 7.01.2017
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 10:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать!Они и сейчас за некоторые матчи получают как английский судья не получает за год!
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:42) #
  • +2
  •  (2)

А как же зрители -болельщики ,пенсионеры и простые люди которые ходят на футбол им не нужно поднимать пенсии и зарплаты ,они наверное получают пенсии и зарплаты как в Англии,прежде что то говорить придурок подумай как живут люди в России,если народ не будет ходить на стадионы то зачем вообще нужен спорт в России ,вот и будем смотреть футбол из Англии и радоваться уровню жизни в этой стране.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (1)

В общем-то, прав. Ведь если и болельщикам платить, как в Англии, то они бы тоже окультуреннее стали и на футбол бы по выходным приходили.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 10:39) #
  • +2
  •  (2)

Почему учителю, врачу или рабочему в России не платят как в англии?
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
в Англии им платят космос, а они судят как в выходные с Арсеналом
хах
будь дело в деньгах, то расеянские недофутболисты уж не хуже бы Хорватов играли, а судьи судили
сварщики варили и т.д. и т.п.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Кубань»
Так вон оно че, Михалыч, проблема судейства заключается лишь в том, что тридварасам недостаточно башляют. Сцуко, так судьям можно платить и по ляму грина за матч, при этом качество свистка не изменится никак. Вы, блеать, решайте корень трабла, а не ищите пути к личному обогащению.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№8 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (2)

С х...ли судьи должны получать как в Англии?
Регистрация: 27.09.2015
№7 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
дааааа губа не дура чета все хотят получать хорошие бабки но при этом ни хрена не делать только языком чесать и так везде так и этот клоун губу закатил а назад раскатывать не желает что за страна только давай давай и все мало и мало вам не судить матчи надо а на соловки послать и в магадан лес валить сразу охота отпала бы
Регистрация: 1.04.2013
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
И болельщикам такую же, как в Англии. Левников как был дураком, так им и остался. Хусаинов и Левников - 2 дебила, но не сила.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (0)

А сколько в Англии судьи получают?

Ой, да ладно ... хоть 200 000 за матч будут получать , но все равно, кто то будет считать тысяч по сто от добрых людей , как тринадцатую зарплату...
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: vadik.si (Сегодня, 10:07) #
  • +5
  •  (5)

И слесарю платить как в Англии.
Регистрация: 10.06.2013
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 09:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вы уровень ЧР поднимите до уровня Английской лиги по качеству футбола, посещаемости зрителями матчей, доходы от продажи телевизионных прав, а затем поднимайте уровень з/п. А то получается футболисты у нас получают как в Англии, а играют как в Гондурасе...
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 09:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Им и 30-50 много, судьи должны быть профессионалами а не толстопузыми как Егоров и не продажными как Карасёв и прочие.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (3)

Если им платить , как в Англии...., то до каких же сумм возрастет покупка результата???(((
Регистрация: 28.12.2015
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