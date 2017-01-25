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Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной

Технический директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков поделился мнением о тренере-аналитике «Спартака» Романе Пилипчуке.

– Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской “Заре”. Потом трудился в “Шиннике”, “Балтике”, помогал в “Динамо” Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все.

Прилично разбирается в тактических нюансах игры, моделировании как тренировочной, так и соревновательной деятельности. И еще он очень хороший человек.

– Каррера предоставляет слово Пилипчуку в перерывах матчей. Получается, видит в нем нечто большее?

– О распределении обязанностей в “Спартаке” лучше ответит главный тренер. Но нам лестно, что Роман Михайлович участвует не только в повседневной тренерской деятельности команды, но и в соревновательной.

На заре тренерской карьеры Роман Михайлович выводил в еврокубки не обладавших большими бюджетами “Дачию”, “Спартак” из Юрмалы. Самостоятельная работа помогла ему набраться большого опыта, и сейчас он способен полноценно трудиться в “Спартаке”, где ставят самые высокие задачи.

– Пилипчук всем доволен в столице?

– Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России? Уверен, это мечта 99,99 процента отечественных тренеров, – сказал Лексаков в интервью "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак РФС
Сегодня, 09:52
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4
(2)
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России?
+++++++++++++++++++++++
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Сейчас бомбанет срака у 400 миллиардов болельщиков зенита)

это будет шикарное зрелище..подождём весну smiley
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: vlees (Сегодня, 09:59) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
– Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России? Уверен, это мечта 99,99 процента отечественных тренеров

smiley

Сейчас бомбанет срака у 400 миллиардов болельщиков зенита)
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:58) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
– Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России? Уверен, это мечта 99,99 процента отечественных тренеров

smiley
Регистрация: 14.12.2011
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