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Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной
Технический директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков поделился мнением о тренере-аналитике «Спартака» Романе Пилипчуке.
– Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской “Заре”. Потом трудился в “Шиннике”, “Балтике”, помогал в “Динамо” Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все.
Прилично разбирается в тактических нюансах игры, моделировании как тренировочной, так и соревновательной деятельности. И еще он очень хороший человек.
– Каррера предоставляет слово Пилипчуку в перерывах матчей. Получается, видит в нем нечто большее?
– О распределении обязанностей в “Спартаке” лучше ответит главный тренер. Но нам лестно, что Роман Михайлович участвует не только в повседневной тренерской деятельности команды, но и в соревновательной.
На заре тренерской карьеры Роман Михайлович выводил в еврокубки не обладавших большими бюджетами “Дачию”, “Спартак” из Юрмалы. Самостоятельная работа помогла ему набраться большого опыта, и сейчас он способен полноценно трудиться в “Спартаке”, где ставят самые высокие задачи.
– Пилипчук всем доволен в столице?
– Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России? Уверен, это мечта 99,99 процента отечественных тренеров, – сказал Лексаков в интервью "Спорт-Экспресс".
– Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской “Заре”. Потом трудился в “Шиннике”, “Балтике”, помогал в “Динамо” Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все.
Прилично разбирается в тактических нюансах игры, моделировании как тренировочной, так и соревновательной деятельности. И еще он очень хороший человек.
– Каррера предоставляет слово Пилипчуку в перерывах матчей. Получается, видит в нем нечто большее?
– О распределении обязанностей в “Спартаке” лучше ответит главный тренер. Но нам лестно, что Роман Михайлович участвует не только в повседневной тренерской деятельности команды, но и в соревновательной.
На заре тренерской карьеры Роман Михайлович выводил в еврокубки не обладавших большими бюджетами “Дачию”, “Спартак” из Юрмалы. Самостоятельная работа помогла ему набраться большого опыта, и сейчас он способен полноценно трудиться в “Спартаке”, где ставят самые высокие задачи.
– Пилипчук всем доволен в столице?
– Кто же жалеет о переходе в самый именитый и популярный клуб России? Уверен, это мечта 99,99 процента отечественных тренеров, – сказал Лексаков в интервью "Спорт-Экспресс".
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