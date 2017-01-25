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Иван Пауревич вернулся в "Уфу"

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем.

Иван Пауревич уже выступал за команду с лета 2014 года, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России. За уфимскую карьеру Пауревич забил 5 голов, в том числе отличился двумя забитыми мячами в решающем матче 30-го тура сезона 2015/16 гг., в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» (3:1) и сохранила место в Премьер-Лиге.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешел в клуб Чемпионата Футбольной лиги Англии «Хаддерсфилд Таун», за который выступал в осенней части сезона 2016/17 гг.

ФК "УФА"
Теги: Уфа
Сегодня, 10:35
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