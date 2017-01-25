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Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Ананко в интервью matchtv.ru рассказал, чему Массимо Каррера научил игроков красно-белых.

– Что Массимо Каррера дал "Спартаку"?
– Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.

– Это дал новый тренер, а не ваш штаб?
– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.

– Получается, что это не багаж, а фундамент?
– Фундамент – слишком сильно сказано. Но все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.

– Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры?
– Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за "Спартак", надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если "Спартак" в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с "Крыльями Советов" (0:4) это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться.
Теги: Ананко Спартак
Сегодня, 10:52
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№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А все это было заложено еще Карпиным!!!С него все началось то,по логике вещейГлушаков,Комбвров,Бокетт
и их привел Карпин)))Это ао логике Алейничева.Бесит он честно.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 10:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
О, хоспади....
Регистрация: 16.07.2011
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