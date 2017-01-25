Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:52
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (4)
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (4)
09:20
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (17)
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (17)
Вчера 23:34
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Вчера 23:19
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Вчера 23:12
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (4)
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (4)
Вчера 23:01
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Вчера 22:08
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (22)
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (22)
Вчера 21:41
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Вчера 21:37
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (6)
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (6)
Вчера 21:19
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Вчера 21:00
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (29)
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (29)
Вчера 20:48
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
Вчера 20:27
Андрей Бутенко наначен главой судейского комитета РФС (3)
Андрей Бутенко наначен главой судейского комитета РФС (3)
Вчера 20:17
Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России (2)
Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России (2)
Вчера 20:00
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Вчера 19:12
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Вчера 19:04
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (32)
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (32)
Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы
Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Ананко в интервью matchtv.ru рассказал, чему Массимо Каррера научил игроков красно-белых.
– Что Массимо Каррера дал "Спартаку"?
– Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.
– Это дал новый тренер, а не ваш штаб?
– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.
– Получается, что это не багаж, а фундамент?
– Фундамент – слишком сильно сказано. Но все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.
– Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры?
– Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за "Спартак", надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если "Спартак" в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с "Крыльями Советов" (0:4) это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться.
– Что Массимо Каррера дал "Спартаку"?
– Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.
– Это дал новый тренер, а не ваш штаб?
– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.
– Получается, что это не багаж, а фундамент?
– Фундамент – слишком сильно сказано. Но все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.
– Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры?
– Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за "Спартак", надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если "Спартак" в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с "Крыльями Советов" (0:4) это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.