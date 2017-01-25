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Первый канал опроверг информацию об отказе от спортивных новостей
Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация о закрытии некорректна, сообщили в пресс-службе.
"Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.
Ранее портал Championat.com со ссылкой на источник на телеканале сообщил о том, что с 23 января спортивных новостей в вечерних и ночных новостных выпусках на Первом канале не будет.
"Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.
Ранее портал Championat.com со ссылкой на источник на телеканале сообщил о том, что с 23 января спортивных новостей в вечерних и ночных новостных выпусках на Первом канале не будет.
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