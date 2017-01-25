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Первый канал опроверг информацию об отказе от спортивных новостей

Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация о закрытии некорректна, сообщили в пресс-службе.

"Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

Ранее портал Championat.com со ссылкой на источник на телеканале сообщил о том, что с 23 января спортивных новостей в вечерних и ночных новостных выпусках на Первом канале не будет.
Сегодня, 11:22
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(0)
№6 Написал: mustang (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
первый канал и спорт-вещи взаимоисключающие
Регистрация: 23.12.2015
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)

А они там были?
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:20) #
  • +3
  •  (3)

те кто это дерьмо смотрит тому новости спорта ни к чему


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Самый позорный канал в России.Сплетни,грязное бельё,да шабаш голубых вот во что превратился этот канал.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (4)
online

Лучше закройте ,у вас и так канал для проститок, за чем спорт марать,лучше проект - ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 2 С БУЗОВОЙ ИЛИ БУЗОВА С ФУТБОЛИСТОМ- 2,НАРОД КЛЮНЕТ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:40) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
А у них были новости спорта? kissing


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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