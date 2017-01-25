Павел Мамаев: не жалею о том, что совершил за последний год

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:35
Иван Пауревич вернулся в "Уфу" (1)
Иван Пауревич вернулся в "Уфу" (1)
09:52
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (7)
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (7)
09:20
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (25)
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (25)
Вчера 23:34
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Вчера 23:19
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Вчера 23:12
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (5)
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (5)
Вчера 23:01
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Вчера 22:08
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (22)
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (22)
Вчера 21:41
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (2)
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (2)
Вчера 21:37
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (6)
Боккетти и Зе Луиш будут готовы к матчу против "Краснодара" (6)
Вчера 21:19
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Евгений Бушманов: для меня это, безусловно, новый вызов (1)
Вчера 21:00
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (33)
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (33)
Вчера 20:48
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
Павел Мамаев: не жалею о том, что совершил за последний год
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал опубликованную в интстаграме фотографию после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.
— Фотография в самолете и запись про комменты – это злость на кого?
— На себя, конечно, на ситуацию. Тяжелый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Еще было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, все заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им все равно.
— Но тот пост был понят именно так, будто вам все равно.
— Мне не все равно.
— Вы думали нанять человека, который поможет вам не попадать в дурацкие имиджевые ситуации? Любой человек, например, может зайти в ресторан, где мимо него будут проносить шампанское, но будущую реакцию можно было бы закрыть парой объясняющих постов. Вы же сначала долго молчите, а через какое-то время еще и выкладываете пародию на клип о вас.
— Клип смешной. Вот и все. Вообще вся эта история такая… О пиарщике я не думал. У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?
— Вы жалеете хоть об одном поступке, который совершили за последний год?
— Нет. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Все происходящее с тобой – это ведь еще и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла.
Чемпионат
— Фотография в самолете и запись про комменты – это злость на кого?
— На себя, конечно, на ситуацию. Тяжелый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Еще было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, все заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им все равно.
— Но тот пост был понят именно так, будто вам все равно.
— Мне не все равно.
— Вы думали нанять человека, который поможет вам не попадать в дурацкие имиджевые ситуации? Любой человек, например, может зайти в ресторан, где мимо него будут проносить шампанское, но будущую реакцию можно было бы закрыть парой объясняющих постов. Вы же сначала долго молчите, а через какое-то время еще и выкладываете пародию на клип о вас.
— Клип смешной. Вот и все. Вообще вся эта история такая… О пиарщике я не думал. У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?
— Вы жалеете хоть об одном поступке, который совершили за последний год?
— Нет. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Все происходящее с тобой – это ведь еще и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла.
Чемпионат
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.