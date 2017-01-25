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Павел Мамаев: не жалею о том, что совершил за последний год

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал опубликованную в интстаграме фотографию после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.

— Фотография в самолете и запись про комменты – это злость на кого?

— На себя, конечно, на ситуацию. Тяжелый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Еще было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, все заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им все равно.

— Но тот пост был понят именно так, будто вам все равно.

— Мне не все равно.

— Вы думали нанять человека, который поможет вам не попадать в дурацкие имиджевые ситуации? Любой человек, например, может зайти в ресторан, где мимо него будут проносить шампанское, но будущую реакцию можно было бы закрыть парой объясняющих постов. Вы же сначала долго молчите, а через какое-то время еще и выкладываете пародию на клип о вас.

— Клип смешной. Вот и все. Вообще вся эта история такая… О пиарщике я не думал. У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?

— Вы жалеете хоть об одном поступке, который совершили за последний год?

— Нет. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Все происходящее с тобой – это ведь еще и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла.

Чемпионат
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 11:41
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12
(2)
№12 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 13:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Дурак.

Подпись видно,поставил.А где текст?!
Регистрация: 12.10.2016
№11 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (3)

Да,шок.Я думаю время покажет,кем ты станешь! unamused
Регистрация: 30.10.2016
№10 Написал: боря888 (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: mikelo73
Идиот на всю голову. Рожа противная ....

Лидер молодёжной партии Едим Россию
Регистрация: 21.12.2016
№9 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Идиот на всю голову. Рожа противная ....
Регистрация: 18.03.2012
№8 Написал: Alex_Jj (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Игорь Казьмин
А жалко что не жалеешь-если так дальше пойдёт закончишь с футболом.

Вообще-то, после прочтения оригинала интервью на Чемпе, создалось впечатление, что Мамаев адекватный чел.(ИМХО)
Очень жаль, что Русфутбол зачастую освещает события или тенденциозно, или настолько вырезанном виде излагает вью, что создает у публики совсем противоположные впечатления
Регистрация: 9.07.2016
№7 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 12:50) #
  • -9
  •  (9)

го..о оно всегда воняет

совсем мозги высохли
Регистрация: 4.08.2016
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:19) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Дурак.
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:16) #
  • -9
  •  (13)
online

А жалко что не жалеешь-если так дальше пойдёт закончишь с футболом. А что классный сезон половину на больничном половину в Манако, не жалей не надо. А получается всем его сезон нравится ...молодцы,да и наша сборная с такими футболистами всем нравится.Ну не знаю -вперёд МАМАЕВ К ВЕРШИНАМ ФУТБОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:04) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Он что, до сих пор в России?
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Отними у тебя все твои роскоши и все твои миллионы. И посади на з/п в 15-20тыс. вот тогда ты по другому запоешь. А так конечно ты себе и своим детям на жизнь уже заработал. И пох...как получится дальше с футболом и на всех пох... поэтому ты и не жалеешь и не осознаешь это и не осознаешь....пока у руля Виталик Мутный!
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Об интимных фото с Кокориным тоже не жалеешь? Дебил, мля.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:54) #
  • -3
  •  (13)

Интервью, полагаю порезали частей на надцать...))) Частями Пашке кости перемыть решили?

"кааждый из нас - я в этом уверен - футболист высокого уровня"....- насмешил чертила...))
Регистрация: 28.12.2015
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